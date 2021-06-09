Соединенные Штаты из Афганистана свой военный контингент практически вывели. Однако уходить насовсем из Среднеазиатского региона они не собираются. Пока Вашингтон пытается отыскать место для новых своих военных баз, Россия активно препятствует им в этом.

Японское издание Nihon Keizai разместило на своих страницах публикацию эксперта Ёхэя Исикавы, который рассказал о заочной борьбе между РФ и США в Средней Азии. В основном она идет за бывшие республики, канувшего в лету Советского Союза, на территории которых до сих пор нет ничьих военных баз.

Так, в ходе поездки по региону, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже успел договориться с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном о военном сотрудничестве. Эти страны не намерены разрешать США размещать свои базы на их территории. Вашингтон мог бы обратиться к Ташкенту, однако Узбекистан давно подстраховался от подобных действий. Его законодательство не позволяет пускать через границу военнослужащих других государств.

У Соединенных Штатов остается одна лазейка – они будут настаивать на военном присутствии в этих государствах, чтобы контролировать Афганистан. Однако у Казахстана, Киргизии и Таджикистана давно сложились хорошие отношения не только с РФ, но и с Китаем. Поэтому они вряд ли захотят их испортить в угоду США.