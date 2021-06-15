Китайский танк Type 59 еще в 50-х годах прошлого столетия стал основным видом бронетехники местных Вооруженных сил. Прошло почти 70 лет, а он по-прежнему остается востребованным. Хотя сейчас такие танки способны выигрывать сражения не столько количеством, сколько качеством.

Все началось во времена Корейской войны 1950–1953 годов, в которой Китай принимал участие на стороне КНДР. Советский Союз, ранее отказавшийся предоставлять помощь Северной Корее, все же взялся снабжать оружием КНР. В эти годы в распоряжение китайских военных попали легендарные Т-34 и ИС-2, которые уже успели морально устареть, но оставались вполне боеспособным.

Сотрудничество продолжилось и после Корейской войны. В 1955 году СССР поставил Китаю танки Т-54 и Т-54А, с которых и началась история Type 59.

Все дело в том, что уже со времени первых поставок бронетехники КНР попыталась договориться с Москвой о передаче чертежей и технологий для налаживания производства танков на китайских предприятиях. Добиться этого удалось в 1956 году. Тогда же СССР помог построить Внутренний Монгольский машиностроительный завод № 617, который и запустил изготовление Т-54А уже на территории Китая. Первый такой танк сошел с конвейера в 1959-м, чем и объясняется его название Type 59.

В дальнейшем Китай неоднократно пытался модернизировать эту боевую машину либо использовать ее в качестве платформы для создания новой техники. Для этой цели в 1969 году он даже захватил на российско-китайской границе танк Т-62. Который тут же был разобран до последнего винтика и использован для разработки модели Type 69. Однако такой же популярности, как предшественник, он все же приобрести не сумел.

Первой более или менее удачной модернизацией Type-59 можно считать Type 59-I, появившейся на свет в 1980 году. Танк тогда получил современную систему управления огнем, лазерный дальномер, а также полностью автоматическую систему пожаротушения.

В том же 1980-м китайские конструкторы провели еще одну модернизацию, в результате которой боевая машина была оснащена американской пушкой Western L7 калибра 105 миллиметров, которая по всем параметрам выигрывала у советского орудия. Обновленный танк назвали Type 59-I и на некоторое время успокоились, так как модификация получилась весьма удачной.

Только через пять лет в конструкцию были внесены новые изменения. Вместо американской пушки Western L7 китайцы установили орудие собственного производства. По сути, оно было точной копией своей предшественницы, которая к тому же уступала по техническим характеристикам из-за недостаточно развитой китайской промышленности. Однако главная цель модернизации была достигнута – КНР перестала зависеть от поставок вооружений с Запада.

Немного позже, когда цифровые технологии начали стремительно вытеснять аналоговые, Китай снова занялся обновлением своего основного танка. Конструкторы внедрили в него электронную систему управления огнем и активную защиту, а также полностью переделали многострадальную пушку, которая, по некоторым данным, способна стрелять даже снарядами с обедненным ураном.

Сегодня, как упоминалось выше, танк Type-59D, являющийся последней модернизацией, все еще остается на вооружении, хоть и способен побеждать только за счет количества. Но именно на нем держится вся отрасль разработки бронетехники Китая.

Type-59 в 1979 году принимал непосредственное участие в войне с Вьетнамом, в 80-х он принес Китаю несколько значимых успехов на международном рынке. Эти танки поставлялись в Иран и Пакистан, в Северную Корею и Ирак, где незначительно переделывались и обрастали новыми модификациями. КНР также пыталась модернизировать боевую машину, устанавливая на нее то новые двигатели, то пушку калибра 125 миллиметров. Но добиться существенного улучшения ей так и не удалось, так как сама платформа, разработанная в середине прошлого столетия, морально устарела.

Несмотря на это, именно Type-59 составляют сейчас основу китайских Сухопутных сил. Количество этих танков столь огромно, что качество и соответствие современным тенденциям уже не имеют никакого значения.