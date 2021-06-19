Новая активная броня, которую американские конструкторы установили в ходе модернизации танков Abrams, не поможет защитить ни экипаж, ни саму боевую машину от разрабатываемых в России снарядов, сообщает американское издание The National Interest.

Автор публикации отмечает, что США гордятся новой динамической защитой, которая должна заставлять ракеты и другие боеприпасы взрываться на подлете к танку. Благодаря этому якобы не страдает броня и уж точно выживает экипаж. В России эти заявления приняли к сведению и сразу же занялись созданием снарядов для знаменитого РПГ-7, призванных пробивать столь серьезный барьер.

Российские инженеры работают сразу над двумя видами боеприпасов для ручного гранатомета. Первый из них должен уничтожать живую силу. Второй же будет обладать повышенной разрушительной силой. В результате снаряд действительно взорвется на подлете к боевой машине, но ее это не спасет – взрыв сможет уничтожить активную броню и нанести танку серьезные повреждения.

В публикации, которая представлена в переводе портала «ПолитРоссия», эксперты пишут, что на испытаниях будет видно, удалось ли российским конструкторам добиться успеха. Но точно узнать, что новые снаряды действительно пробивают активную броню, можно только в реальном сражении.