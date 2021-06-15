Германия отстает от Турции в сфере разработки военных технологий и поэтому ее вмешательство в войну в Нагорном Карабахе ничем бы не помогло Армении. Такое заявление сделал немецкий политический обозреватель Михаэль Карл, который также выразил восхищение турецким оружием.

Эксперт отметил не только беспилотные аппараты Bayraktar TB2, которые война в Карабахе прославила на весь мир, но и дроны-камикадзе, изготовленные в Турции. По словам политолога, они способны проводить разведку на местности, но в нужный момент их комплектуют взрывчаткой и отправляют на последнее задание.

Если бы Германия вмешалась, она бы уступила Турции и Азербайджану, так как просто не в состоянии противостоять высокотехнологичным беспилотникам. Карл отмечает, что у ФРГ даже нет средств противовоздушной обороны, способных обнаруживать, сопровождать и сбивать турецкие дроны-камикадзе и БПЛА.

Эксперт напомнил некоторые эпизоды войны в Нагорном Карабахе, в которых турецкие беспилотники выкашивали целые танковые подразделения и стройные ряды бронетехники Армении. По его словам, это весьма опасные современные дроны, с которыми не смогут тягаться многие армии мира.