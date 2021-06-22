1 апреля кабинет министров Италии принял декрет, согласно которому все медицинские работники должны обязательно сделать прививки от коронавируса. Сейчас этот документ вступил в силу. Врачей и медперсонал, так и не принявших участие в иммунизации, перестали допускать к работе.

В декрете говорится, что они могут продолжать работу в медицинских учреждениях на должностях, исключающих контакты с другими медиками и пациентами. Если же такие вакансии отсутствуют, врачи отстраняются от выполнения своих обязанностей до завершения срока действия декрета. То есть, до конца текущего года. Причем без сохранения заработной платы.

Декрет предусматривает обязательную вакцинацию не только для врачей и персонала больниц. Кроме того, для продолжения работы прививки должны сделать сотрудники аптек и учреждений социальной сферы.

Напомним, что итальянские медики первыми прошли вакцинацию еще в конце прошлого года. Тогда она была добровольной, но большинство врачей приняли решение сделать прививки. Апрельский декрет узаконил обязательную иммунизацию, а также отстранение от работы в случае отказа от нее.