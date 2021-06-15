Западу совсем невыгодно улучшение отношений между Соединенными Штатами и Россией, которое может стать результатов встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Поэтому всего за день или даже несколько часов до саммита НАТО вполне может устроить провокацию в Черном море, пишет вьетнамское издание Soha.

Авторы публикации напоминают сразу о трех кораблях Североатлантического альянса, которые вошли недавно в Черное море. Кроме того, через некоторое время после них в акватории появился еще и американский эсминец «Лабун», который вооружен крылатыми ракетами «Томагавк» и противокорабельными «Гарпунами».

Вполне вероятно, что именно на этот боевой корабль, официальная миссия которого – это «обеспечение безопасности в регионе», возложена задача расстроить грядущие переговоры путем организации провокации. Россия сейчас настроена жестко отвечать на любые провокационные действия, что и позволить Североатлантическому альянсу добиться цели.

Ранее сообщалось, что российский Черноморский флот внимательно отслеживает действия всех кораблей НАТО и не допустит провокаций.