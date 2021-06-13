В рамках интервью, данного РИА Новости, Наталья Поклонская отметила, что на сегодняшний день правительство Украины не заинтересовано в восстановлении партнерских отношений с Россией.

«К сожалению, такого желания у украинского руководства пока нет», – высказалась депутат.

Продолжая тему партнерских отношений между двумя странами, Поклонская отметила, что они возможны. Она убеждена, что при обоюдном желании нормальные отношения между Украиной и Россией можно наладить.

В текущих же условиях, когда происходит, к примеру, водная блокада Крыма со стороны Украины, очевидно, что об обоюдном желании возобновить сотрудничество говорить ещё рано. Также, отвечая на вопросы журналистов, Наталья Поклонская отметила, что уже обращалась официально к Мишель Бачелет, верховному комиссару ООН по правам человека, с призывом осудить преступные действия Киева, но ответа до сих пор не получила. По её мнению, вполне возможна ситуация, в которой решение вопроса сознательно игнорируется или затягивается.

Напомним, что стремительное ухудшение отношение РФ и Украины началось после событий 2014 года – госпереворота и обострения ситуации на Донбассе.