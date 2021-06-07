Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью изданию «Газета.ru» сообщила, что не собирается вступать в какую-либо партию.

По её словам, она является членом фракции «Единая Россия», но не является членом партии. Поклонская отметила, что была рекомендована и приглашена данной партией и поэтому она её поддерживает. О том, были ли приглашения от других партий, парламентарий говорить отказалась.

Поклонская рассказала, что идёт на другую работу и из-за этого сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России». Однако какие-либо подробности давать она также отказалась, заявив, что сейчас не время. Когда придёт время, она также не может сказать. Однако Поклонская отметила, что не важно, в каком месте она будет работать и на какой должности – людей она не оставит и будет помогать.

Недавно певица Юлия Волкова, бывшая участница группы “Тату”, рассказала о причинах выдвижения на праймериз “Единой России”. По её словам, она захотела помочь людям Ивановской области.