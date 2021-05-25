Юлия Волкова, экс-солистка группы «Тату», объяснила, почему она захотела выдвинуться на праймериз «Единой России» по Ивановской области. Она рассказала об этом в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Согласно заявлению Юлии, она часто посещает Иваново, так как там у неё проживают знакомые. Они уже несколько раз говорили ей о своих проблемах и просили оказать помощь или подсказать контакты важных людей. В итоге певица поняла, что она может сама заняться решением проблем области, будучи политиком.

Как заявила Волкова, «нужна моя женская рука, крепкая». Также певица сообщила Урганту, что если она сможет помочь хотя бы одному человеку, то будет считать, что решила заняться политикой не зря. Кроме того, она отметила, что не будет бросать петь и продолжит заниматься творчеством.

Недавно Юлия Волкова в своём видео объяснила критику, которая началась в её адрес после того, как она заявила о намерении стать депутатом. Как считает певица, это проделки оппозиции.