За два года Управление Роспотребнадзора по Амурской области выявило 1395 нарушений в процессе организации школьного питания. Об этом говорят итоги проверки учебных заведений и поставщиков питания, опубликованные на сайте ведомства.

Проверка проводилась в 356 школах и на производствах 20 комбинатов. Большинство нарушений коснулись соблюдения поставщиками питания требований энергетической ценности блюд, из-за чего в рационе школьников не доставало необходимых макронутриентов – белков, жиров и углеводов.

Также сотрудники Роспотребнадзора установили, что в некоторых школах не велось должного контроля за качеством еды.

«В 63 школах (17,7%) не осуществлялся контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, не велись ведомости контроля за питанием, не на каждое блюдо имелись технологические карты», – говорится в отчете Роспотребнадзора Приамурья.

По данным надзорного ведомства, только 16% участников процесса организации школьного питания соблюдали все требования, предписанные законодательством для обеспечения учеников школ региона качественным питанием.

Высокий уровень нарушений со стороны поставщиков указывает на необходимость усиления контроля со стороны санитарного ведомства за работой комбинатов питания и предупреждение возможных нарушений с их стороны. Однако не во всех регионах России общественность положительно оценивает усилия ведомства в этом вопросе.

Так, жители Санкт-Петербурга не довольны работой управления Роспотребнадзора под руководством Наталии Башкетовой. За последние несколько лет в городе сложилась сложная ситуация в сфере соцпитания, а количество жалоб со стороны родителей на качество еды в школьных столовых только увеличивается. Недовольство граждан побудило сообщество «Школьный ревизорро» создать антирейтинг поставщиков, в котором второй месяц удерживает лидерство комбинат «Артис-Детское питание».

Однако петербургский Роспотребнадзор крайне неохотно реагирует на жалобы со стороны граждан и не усиливает контроль за работой комбината. Помимо прочего, непрофессиональные действия сотрудников ведомства Башкетовой привели к тому, что «Артис» смог избежать ответственности за нарушение санитарных норм, которые инспекторы Роспотребнадзора выявили в ходе одной из проверок. Ведомство подало иск в суд против поставщика, однако суд вынес решение в пользу «Артис», так как сотрудники ведомства неправильно заполнили предписания об устранении нарушений.