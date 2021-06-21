Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, назвала причину, по которой в РФ стали быстро увеличиваться цены на недвижимое имущество.

Согласно ее словам, к росту цен привели две причины. Первая связана с увеличением спроса на недвижимость из-за уменьшения процентных ставок по ипотечным кредитам. Вторая касается снижения привлекательности депозитных вкладов в банках, так как по ним упали проценты.

Председатель Центробанка отмечает, что жители РФ хотят как можно скорее «пристроить» лишние денежные средства. В итоге они покупают квартиры и дома не для личного пользования, а в целях инвестиции. В будущем они планируют сдавать жилье в аренду или перепродать его. Все это привело к тому, что предложение стало не поспевать за спросом.

Ранее аналитики предположили, что в 2021 году в России может подняться цена на рис.