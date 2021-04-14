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В издании ТАСС, сославшись на Южный рисовый союз, сообщили, что в РФ могут вырасти оптовые и розничные цены на рис в текущем году по причине повышения расходов на его выращивание.

На территории Краснодарского края выращивают около 73% всего риса, представленного на рынке страны. В прошлом году в регионе наблюдалась сильная засуха, которая нанесла значительный удар по рисоводческим хозяйствам. В этом году посевная площадь сократится, а тарифы на водоснабжение и водоотведение увеличатся.

Фермеры отмечают, что прямые затраты на один гектар риса возрастут до 60 000 – 65 000 рублей, причем расходы на воду составят примерно 15%. Субсидия от государства при этом составляет примерно 2 000 рублей. С помощью нее рисоводы не смогут покрыть даже 50% затрат на пользование водой.

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