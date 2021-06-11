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Пресс-служба Тихоокеанского флота России анонсировала представление широкой публике атомного подводного крейсера, относящегося к проекту «Борей». Его продемонстрируют в ходе военно-технического форума «Армия-2021», который пройдет на Камчатке.

Подводная лодка будет выставлена в Авачинской бухте, где ее смогут увидеть все участники мероприятия. Пока неизвестно, какая именно субмарина примет участие в форуме. На вооружении российского флота сейчас имеются крейсеры «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир» и «Юрий Долгорукий».

Атомные ракетоносцы проекта «Борей» имеют в длину 170, а в ширину – 13,5 метров. Они разгоняются до скорости в 29 узлов и могут “нырять” на глубину до 400 метров. Специальное покрытие корпуса, а также ряд конструкционных решений обеспечивают возможность до минимума снизить уровень шума и сделать субмарину «невидимой» для гидролокаторов потенциального противника.

Еще одна особенность атомохода – наличие на вооружении 16 МБР «Булава», которые могут запускаться как по одиночке, так и залпом.

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