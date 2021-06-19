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Крупнокалиберный пулемет XADO Snipex Laska K-2, разработанный киевской компанией «ХАДО-Холдинг», предназначен для поражения целей на воде, на суше и в воздухе. Подробности о нем рассказал на выставке «Оружие и безопасность-2021» полковник Борис Мельник, который возглавляет НИО развития вооружения и техники.

12,7-миллиметровый пулемет имеет 184 сантиметра и вес 29 килограммов без станка. Оружие может применяться непосредственно с земли либо устанавливаться на катера или бронированные машины. Скорострельность зависит от используемых боеприпасов и составляет от 500 до 600 выстрелов в минуту.

Воздушные цели пулемет способен поражать на расстоянии около 1,5 километра, наземные и морские – на дистанции до 2 километров.

По словам Мельника, XADO Snipex Laska K-2 разработан в качестве альтернативы устаревшим советским пулеметам НСВ, которые имеются сейчас на вооружении украинских ВС. Это оружие теперь будет утилизировано, так как у армии возникли проблемы со стволами к нему.

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