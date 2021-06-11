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В ходе учений Saber Guardian2021, которые прошли в минувший четверг на территории Румынии, произошел казус с американским зенитно-ракетным комплексом Patriot. Он произвел всего один выстрел, после чего внезапно замолчал. Организаторы маневров уже списали данный инцидент на некачественную подготовку полигона.

Российский военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что это фейковое объяснение придумано только для того, чтобы не дискредитировать хваленый американский комплекс ПВО. На самом деле причина кроется в другом – у Румынии банально не хватает денег на то, чтобы запускать больше ракет.

По словам Кнутова, один боеприпас к американскому «Патриоту» обходится в три миллиона долларов. Румыния просто не смогла позволить себе столь крупные расходы. Чтобы не признаваться в своей несостоятельности, а также не чернить ЗРК, она рассказала придуманную на ходу версию о некачественной подготовке полигона.

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