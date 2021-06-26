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Жители Подмосковья получили возможность следить за строительством объектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Как было заявлено, на всех стройках региона появилась онлайн-трансляция. Работают камеры круглосуточно, подключиться к ним может каждый, кто захочет проследить за строительством.

Кроме того, в будущем будет создан мониторинговый центр для выявления нарушений при помощи камер. Это создаст эффект постоянного присутствия надзорных органов, а также позволит уменьшить число проверок. Как было указано, частота проверок будет зависеть от того, в какую категорию риска входит возводимый объект.

В особенности такие трансляции будут актуальны для дольщиков.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье вводятся штрафы для нарушителей правил выгула собак. Они начали действовать с 25 июня.

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