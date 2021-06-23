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В Подмосковье в скором времени начнут выписывать штрафы за несоблюдение правил, которые касаются выгула собак. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

За неустранение загрязнений владельцев собак ждёт штраф от 500 до 1500 рублей. Если собака выгуливается без намордника и поводка, её хозяина могут оштрафовать на 1-2 тысячи рублей. Аналогичный штраф ждёт их в ситуации, если они придут с собакой на площадку, предназначенную для детей, или посетят территорию образовательного учреждения.

Если собака нападёт на другого питомца и причинит ему увечья, а также если другое животное погибнет, хозяина оштрафуют на 4-5 тысячи рублей.

Как сообщается, решение о принятии изменений было принято из-за того, что слишком много поступало обращений от граждан из-за нападений собак, которых хозяева выгуливали без поводка и намордника. Действовать новый указ начнёт с 25 июня.

Недавно учёные сумели доказать, что собаки обладают врождённой способностью понимать людей. В эксперименте они наблюдали за щенками, которые ранее почти не взаимодействовали с людьми.

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