Британский авианосец Prince of Wales на короткое время станет полигоном для обучения пилотов-новичков. На борт этого боевого корабля уже прибыли для проведения испытаний американские вертолеты WAH-64 Apache AH1 и истребитель F-35B.

Учения проводятся для молодых пилотов, а также для механиков и инженеров-электриков Королевского флота Великобритании. Первые будут оттачивать навыки посадки на палубу и взлета с нее, а вторые отработают обслуживание самолетов и вертолетов на воде.

Винтокрылые машины WAH-64 Apache AH1 в дальнейшем планируется использовать на авианосце Prince of Wales для прикрытия с воздуха в случае нападения сил вероятного противника. Кроме того, в будущем на палубе корабля разместят 36 истребителей. Они разработаны специально для авианосцев, поэтому не требуют наличия длинной полосы для взлета и обладают способностью к вертикальной посадке.