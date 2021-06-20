Глава военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскрыла подробности о вечеринке немецких солдат на учениях в Литве и заявила, что поведение военнослужащих наносит серьезный удар по репутации страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле немецкие военные затеяли гулянку, в ходе которой выкрикивали антисемитские и ксенофобские лозунги, приставали к девушкам и издевались над местными жителями. Информация о вечеринке стала достоянием общественности только сейчас.

Министр обороны Германии заявила, что ведомство проведет расследование этого инцидента и все виновные будут наказаны. Также она предложила любую посильную помощь в защите от экстремистских и незаконных действий немецких военнослужащих всем тем, кто в ней нуждается.