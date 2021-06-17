Индийские Вооруженные силы придерживаются на границах с Пакистаном своей «доктрины холодного старта». Она предполагает, что Сухопутные силы под прикрытием с воздуха успевают быстро продвинуться на территорию противника и захватить ключевые объекты раньше, чем пакистанская армия нанесет ядерный удар.

Для реализации этой доктрины Индии необходима быстрая и мощная бронетехника. Поэтому Нью-Дели в последние годы непрерывно приобретал у России танки Т-90СМ. Кроме того, он присматривается и к новейшим боевым машинам четвертого послевоенного поколения Т-14 «Армата».

Эксперты американского издания Military Watch пишут, что Т-90СМ превосходят любые другие танки, имеющиеся в распоряжении Индии и Пакистана. Кроме того, они имеют ряд преимуществ еще и над китайскими VT-4, которые в скором времени должны поступить на вооружение пакистанских сухопутных сил.

В ходе модернизации на Т-90СМ были установлены новейшие двигатели, мощность которых достигает более 1100 лошадиных сил, реактивная броня «Реликт», тепловизионные прицелы и другие современные опции. Именно поэтому Индия может рассчитывать на эффективность этих боевых машин.

Именно танки исполняют главную роль в реализации индийской доктрины «холодного старта», поэтому Нью-Дели уделяет им особое внимание. Пакистан, впрочем, тоже это понимает и стремится как можно скорее обеспечить защиту своих границ. В последнее время он закупает в больших количествах китайские элитные VT-4, которые хоть и уступают российским Т-90, но могут сорвать быстрое продвижение войск противника вглубь страны. Чтобы этого не произошло, Нью-Дели присматривается к «Арматам».

Т-14 сегодня называют самым мощным танком в мире. Он превосходит все то, что имеется на вооружении всех трех стран – Индии, Пакистана и Китая, – в несколько раз. Именно поэтому Нью-Дели намеревается использовать его для возвращения преимущества, утраченного с появлением на вооружении пакистанской армии боевых машин VT-4.

«Армата» превосходит китайский танк как по броневой защите, так и по огневой мощи. Он надежно защищен активной броней, которая предотвращает поражение управляемыми высокоточными ракетами, оснащен современным вооружением, которое позволит Индии добиться своих целей.