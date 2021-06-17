Российские «Медведи» делают все возможное, чтобы разорить американские ВВС, пишет издание Military Watch. Эксперты поясняют, что бомбардировщики Ту-95МС стали все чаще летать над Аляской, вынуждая то и дело отправлять на их перехват истребители F-22. Один вылет которых обходится в весьма крупную сумму.

Для регулярных перехватов российских бомбардировщиков ВВС приходится закупать гораздо больше топлива. Кроме того, F-22 требует крупных финансовых затрат на обслуживание. В последнее время расходы возросли до сотен тысяч долларов, что вызывает серьезную обеспокоенность ведомства.

Авторы публикации отмечают, что Россия гораздо меньше тратит на вылеты своих бомбардировщиков, поэтому ее цель предельно ясна – она хочет разорить военно-воздушные силы США. При этом проблему не помогает решить даже размещение на Аляске новейших истребителей пятого поколения F-35, затраты на которые несколько ниже. Все дело в том, что эти самолеты технически пока не готовы к перехватам грозных стратегических ракетоносцев ВКС РФ.