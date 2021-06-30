Для победы над коронавирусной инфекцией требуется лишь обязательная вакцинация и политическая воля, чтобы такую иммунизацию ввести. Все остальное, включая личные примеры главы государства или просветительские мероприятия, успеха не принесут, заявил бывший глава Минкульта Владимир Мединский.

Он напомнил, что многие сейчас заявляют, что Екатерина Вторая подала в свое время пример россиянам и сделала прививку от оспы. Это действительно было, однако победить болезнь во время правления императрицы так и не удалось.

Оспа была полностью искоренена лишь в Советском Союзе в 1936 году, когда власти провели жесткую политику в сфере обязательной иммунизации. Таким же образом позже с оспой справились и другие страны, которые оценили пример СССР и признали необходимость обязательной вакцинации. Сейчас нужно сделать то же самое, чтобы остановить пандемию Covid-19, уверен Мединский.

Напомним, что ранее экс-министр заявил, что людей, распространяющих слухи о чипировании через вакцину, нужно обследовать у психиатра.