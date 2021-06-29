Мадс Миккельсен, датский киноактер, который исполнит роль Геллерта Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях 3» вместо голливудской звезды Джонни Депа, отметил, что хотел бы обсудить с ним картину.

По словам Миккельсена, он не в курсе того, что именно тогда случилось, и было ли справедливым решением лишать Деппа работы. Однако ему бы все равно хотелось побеседовать с ним о фильме при появлении подобной возможности. Он добавил, что не собирается копировать стиль своего коллеги, которого Мадс считает потрясающим актером.

Датский актер планирует отыскать собственный стиль, который при этом должен подвести его к тому, что показывал на экране Депп. Оценить его работу зрители смогут после выхода киноленты. В СМИ напоминают, что ее премьера намечена на следующий год. Скорее всего, она будет выпущена в середине лета.