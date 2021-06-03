читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Олигарх и владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин в ответ на заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова рассказал анекдот.

Как сообщается, на днях Белоусов, говоря о проводимой ценовой политике металлургов, заявил о «нахлобучивании» государства с их стороны, и, сумма этого «нахлобучивания», как он считает, составляет не менее 100 миллиардов рублей. В ответ на его слова Лисин отшутился анекдотом.

В этом анекдоте на Красной площади подходит к концу парад, и диктор сообщает об участниках. Но он не договаривает и замокает. В полнейшей тишине появляются люди, облачённые в серые костюмы, которые молча идут по площади. Когда президент спрашивает, кто это, ему отвечают, что это «оружие страшной и разрушительной силы, оно досталось от Советского Союза. Это – бывшие работники Госплана».

Высказываясь насчёт заявления Белоусова, он сообщил, что у него «синдром Госплана». Он считает, что вместо того, чтобы «лечить» болезни госстроек, власти хотят забрать доходы или «сверхдоходы» от коронавирусного года.

Владимир Лисин, как отмечается, недавно был признан вторым самым богатым человеком в России. Его состояние оценивается в 28,4 миллиарда долларов.

Вам может понравиться

Боевики не рискуют нападать на охраняемые россиянами колонны с гумпомощью в ЦАР

Боевики из состава вооруженных группировок не рискуют атаковать охраняемые российскими инструкторами колонны машин с гуманитарной помощью для населения. Об этом рассказали журналисты RT France, снявшие репортаж об обстановке в республике.

Азербайджан сообщил о перехвате армянского беспилотника на границе

В азербайджанском оборонном ведомстве сообщили, что военным удалось перехватить беспилотник армянских вооруженных сил на границе двух государств. В опубликованном сообщении говорится о том, что дрон, относящийся к типу «Грифон-12» и

Российский экипаж Ан-124 «Руслан» отработал полет с одним «отказывающим двигателем»

Экипаж воздушного транспортника Ан-124 «Руслан» российских ВКС совершил отработку полета с одной «отказывающей силовой установкой». Отмечается, что хоть речь и идет об одном из крупнейших самолетов на планете, однако им
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 3 июня – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июня – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июня – пасмурно, до 13 °C | Королев: погода, 3 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 3 июня – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 3 июня – небольшой дождь, до 19 °C |