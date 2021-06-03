Олигарх и владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин в ответ на заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова рассказал анекдот.

Как сообщается, на днях Белоусов, говоря о проводимой ценовой политике металлургов, заявил о «нахлобучивании» государства с их стороны, и, сумма этого «нахлобучивания», как он считает, составляет не менее 100 миллиардов рублей. В ответ на его слова Лисин отшутился анекдотом.

В этом анекдоте на Красной площади подходит к концу парад, и диктор сообщает об участниках. Но он не договаривает и замокает. В полнейшей тишине появляются люди, облачённые в серые костюмы, которые молча идут по площади. Когда президент спрашивает, кто это, ему отвечают, что это «оружие страшной и разрушительной силы, оно досталось от Советского Союза. Это – бывшие работники Госплана».

Высказываясь насчёт заявления Белоусова, он сообщил, что у него «синдром Госплана». Он считает, что вместо того, чтобы «лечить» болезни госстроек, власти хотят забрать доходы или «сверхдоходы» от коронавирусного года.

Владимир Лисин, как отмечается, недавно был признан вторым самым богатым человеком в России. Его состояние оценивается в 28,4 миллиарда долларов.