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Владимир Потанин вновь занял уверенное первое место среди российских богатеев. За январь-апрель текущего года он заработал больше 2 млрд долларов, благодаря чему его состояние увеличилось до 32 миллиардов, говорится в рейтинге издания Bloomberg Billionaires Index.

Вторую позицию в ТОПе занял Владимир Лисин, чье состояние достигло 28,4 миллиарда долларов. Кроме того, самыми богатыми людьми страны признаны Леонид Михельсон, Роман Абрамович, Геннадий Тимченко и Вагит Алекперов.

Наиболее высокий прогресс за прошедшие 4 месяца текущего года продемонстрировал Алексей Мордашов, который увеличил свое состояние на 5,19 миллиарда долларов. Больше всех за этот же период потерял Алишер Усманов – 720 миллионов.

Всего российские миллиардеры, которые попали в рейтинг от Bloomberg Billionaires Index, увеличили свое состояние почти на 28 млрд долларов.

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