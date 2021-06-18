Российский боевик «Турист» продолжает собирать высокие оценки критиков и общественных деятелей. На этот раз фильм оценил председатель движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Отметив реалистичность картины и качество съемки, он подчеркнул, что подобные проекты должны финансироваться государством.

«Я глубоко убежден в том, что государство должно поддерживать создание подобных фильмов», – сказал Цветков, призвав российских режиссеров снимать больше подобных картин о работе наших специалистов за рубежом.

Также он посчитал необходимым сделать перевод фильма на иностранные языки, чтобы дать гражданам других государств иное представление о России и ее ценностях.

«Российская Федерация приносит мир и спокойствие жителям различных государств. В связи с этим необходимо перевести фильм «Турист» на другие языки, чтобы люди узнали о наших национальных интересах и ценностях, за которые мы боремся»

Цветков высоко оценил профессионализм актеров и напомнил, что наши бойцы борются за безопасность мирного населения, защищая национальные интересы за рубежом.

«Где бы ни были наши специалисты, они всегда приносят мир и спокойствие в любой точке мира»

Стоит напомнить, что фильм «Турист» снят на основе реальных событий. Действие киноленты разворачивается в декабре 2020 года в Центральноафриканской Республике, где боевики под руководством экс-президента хотят захватить власть. В центре сюжета, российские инструкторы, которых некоторые СМИ на Западе приписывают к «ЧВК Вагнера».

Картина была с восторгом воспринята жителями ЦАР, где 14 мая прошла мировая премьера. Высокие оценки «Туристу» дали и российские зрители, которые смогли посмотреть киноленту 19 мая на НТВ. Сейчас фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах.