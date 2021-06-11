Болгарская партия «Атака» требует закрыть все американские военные базы на территории страны, а также начинает сбор подписей за выход из Североатлантического блока. Такое заявление сделал возглавляющий политическое объединение Волен Сидеров.

Он прокомментировал крушение истребителя МиГ-29, принадлежащего болгарским ВВС и обратил внимание на версии, в которых эксперты связывают падение самолета с маневрами Североатлантического альянса. Сидеров поинтересовался, правда ли, что НАТО использовал болгарский истребитель в качестве учебной цели.

Напомним, что самолет во время тренировочного вылета на учениях «Шабла-21» внезапно исчез с радаров, когда находился над акваторией Черного моря. Главное военное ведомство Болгарии заявляет, что причины крушения в настоящий момент не установлены.