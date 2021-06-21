Авторы китайского издания Sohu считают, что как во время встречи российского и американского президентов в Женеве, так и после нее напряжение между РФ и США только нарастало. В подтверждение этого они приводят информацию о масштабных учениях Тихоокеанского флота России в непосредственной близости от границ Америки.

Российское военное ведомство в понедельник подтвердило информацию о маневрах. В них, по заявлению Минобороны, принимало участие 20 кораблей и подводных лодок, которые были разбиты на две группы. Одна из них изображала нападающую, а другая – обороняющуюся сторону.

Самые крупные учения ТОФ со времен холодной войны

Китайские эксперты заявляют, что в учениях приняла участие вся элита Тихоокеанского флота. Так, в них были замечены недавно прошедший глубокую модернизацию фрегат «Маршал Шапошников» с ракетами «Калибр» на борту, ракетный крейсер «Варяг», а также новейшие корабли проекта 20380.

Российские корабли ТОФ редко проводят подобные учения. Поэтому они могут воспользоваться возможностью и продемонстрировать все свои боевые характеристики во всей красе. К примеру, «Варяг» может провести стрельбы ракетами «Вулкан П-1000», а «Маршал Шапошников» – боеприпасами «Вулкан П-800» или теми же «Калибрами».

Эксперты упоминают и другие корабли, принимающие участие в маневрах. Так, РФ задействовала судно «Маршал Крылов», которое отслеживает полеты ракет и оснащается оборудованием для аэрокосмического управления и вычислений.

Глубокая обеспокоенность США

Американские СМИ просто не смогли пройти мимо российских учений. Не обошлось без уже традиционных заявлений о «глубокой обеспокоенности» и панических воплей о приближении кораблей ВМФ РФ на опасное расстояние к Гавайским островам.

Ряд изданий Соединенных Штатов написали, что «Варяг» и группа кораблей, которая подчинялась ему, подошли к границам территориальных вод США у Гавайев на расстояние всего 11 морских миль. От них до столицы островов Гонолулу было всего 65 километров, что вызвало настоящую панику. Америка даже отправила на перехват сразу три своих эсминца класса Burke оснащенных системами противоракетной обороны Aegis и патрульный катер Береговой охраны.

Кроме того, беспокойство США вызвало участие в учениях подводных лодок проектов «Оскар» и «Акула», называемых «охотниками за авианосцами», а также дальних противолодочных самолетов Ил-38Н «Морской дракон». Соединенные Штаты даже планируют поднимать в небо свои истребители F-22, дислоцирующиеся на базе в Перл-Харборе для перехвата российских воздушных машин.