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Кристина Риччи, которую многие зрители знают по фильму «Семейка Аддамс», снялась в четвёртом фильме «Матрица».

О присоединении актрисы к актёрскому составу фильма рассказало издание Collider. На данный момент нет никакой информации, какую роль сыграет Риччи. Также студия Warner Bros. на данный момент не раскрывает подробности сюжета.

Кроме того, «Матрица-4» ещё не получила официального названия. Выход фильма, как отмечается, запланирован на больших экранах, а также на стриминговой платформе HBO Max на 22 декабря 2021 года.

Главные роли в фильме, как и в других частях франшизы, исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в съёмках задействованы Приянка Чопра, Нил Патрик Харрис и другие известные актёры.

Недавно в Сети были опубликованы первые фотографии Харрисона Форда со съёмок продолжения Индианы Джонса. Как отмечается, съёмки стартовали на днях.

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