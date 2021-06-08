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В Сети появились первые фотографии со съёмок нового фильма про Индиану Джонса.

Как сообщается, последний фильм, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышел аж 13 лет назад. На днях начались съёмки пятого фильма, который ещё не имеет собственного подзаголовка в названии. Сюжет фильма, как отмечается, развернётся в 60-х годах XX века.

На опубликованных фотографиях запечатлён Харрисон Форд в своём каноничном образе Индианы Джонса, однако на этот раз, в связи с пандемией коронавируса, он также носит медицинскую маску. Из-за того, что маска закрывает его лицо, некоторые пользователи Сети предположили, что на кадрах дублёр актёра. Так как ему уже 78 лет, некоторые трюки исполнять придётся дублёру.

Недавно в Сети показали, как будет выглядеть гендерно-нейтральная фея-крёстная в новой экранизации “Золушки”. Фею-крёстную сыграет Билли Портер.

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