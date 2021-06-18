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Намеченные на сентябрь учения «Запад-2021», в которых будут участвовать Россия и Беларусь, создают серьезные угрозы для Украины, заявил первый президент этой страны Леонид Кравчук. Он отметил, что Киев должен быть готовым к любому сценарию развития событий.

По словам Кравчука, практически невозможно предсказать, чем закончатся учения, во время которых в непосредственной близости от Крымского полуострова окажутся крупные силы РФ и Белоруссии. С военной точки зрения эти маневры чрезвычайно опасны для Украины.

Подобные заявления представители соседней страны делают постоянно, когда речь заходит об учениях РФ. Они сразу начинают повторять мантру об «агрессии», которая, впрочем, ни разу не подтвердилась. Россия неоднократно заявляла, что проводит маневры исключительно на своей территории и ни на кого нападать не собирается. Но Киеву выгодно раздувать скандалы из ничего, так как это дает возможность запугать собственный народ и отвлечь его от проблем в экономике. А также привлечь внимание Запада и выпросить у него еще немного денег.

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