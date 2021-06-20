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Голландский фрегат Evertsen и британский эсминец Defender, которые сейчас находятся в одесском порту, с момента входа в Черное море и до самых территориальных вод Украины сопровождались российскими боевыми кораблями.

Встречу незваных гостей организовали патрульные суда «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин». Они преследовали фрегат и эсминец до тех пор, пока корабли не оказались на украинской территории. При этом сопровождение осуществлялось в полном соответствии с международными правилами.

Российские корветы не создавали помех натовским боевым кораблям, однако находились в полной готовности дать ответ на любые провокации. Поводов подозревать суда Североатлантического альянса у РФ хоть отбавляй, так как в прошлом году НАТО вел себя довольно нагло и самоуверенно, даже предпринимая попытки нарушить границу территориальных вод России.

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