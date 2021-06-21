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Концерн Rheinmetall презентовал в сети новейший двигатель для работы в экстремальных условиях, а также анонсировал скорое появление гибридного наземного беспилотника Mission Master. Вице-президент по инновациям и развитию бизнеса канадского подразделения компании Ален Трембле заявил, что машина под названием UGV разрабатывается уже больше года.

Он отметил, что беспилотный автомобиль-вездеход оснастят большими колесами, которые позволят преодолевать заболоченную местность, без проблем передвигаться по горному и каменистому рельефу, по песку и снежным завалам. Также беспилотник можно будет успешно использовать в любых операциях на побережьях морей и океанов. Колесная формула «восемь на восемь» обеспечивает повышенную проходимость и устойчивость техники.

Машина оснащена дизельным двигателем, позволяющим проехать 750 километров, не нуждаясь в дозаправке. Также имеется возможность установить дополнительный подвесной мотор. Масса беспилотника составляет 2700 килограммов.

Трембле также рассказал об электрической версии вездехода, двигатель которого дает возможность проехать без подзарядки аккумуляторных батарей до 180 километров. Но дизельный вариант все же гораздо эффективнее. Также он проще в обслуживании, так как разработчики грамотно продумали конструкцию мотора. Двигатель на дизтопливе беспилотника UGV дополнен электромотором и аккумуляторами литий-ионного типа, которые рассчитаны на 6 часов бесперебойной и абсолютно бесшумной работы.

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