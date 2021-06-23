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Доцент МГУ и кандидат географических наук Павел Константинов рассказал о «тепловом стрессе», который ждёт москвичей. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как сообщается, ожидается это явление 23 июня. По словам Константинова, в Москве с 9 утра до 16 вечера будет наблюдаться наиболее долгая и потому опасная для здоровья жара. Находиться на улице в это время под прямыми лучами Солнца в течение длительного времени довольно опасно.

Также специалист отметил, что если прогноз полностью оправдается, то 7 часов опасной жары подряд побьют рекорд 2010 года, когда из-за сильной жары начались лесные пожары и задымления в городах.

Кроме того, Константинов предупредил, что сильная жара также ожидается в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Ижевске, Ярославле, Самаре, Краснодаре и Волгограде.

Ранее мы сообщали, что в Москве проводится эксперимент по созданию “бесковидных” пространств в заведениях общественного питания для вакцинированных посетителей. Подтвердить поставленную прививку им нужно при помощи QR-кода с портала госуслуг.

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