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Украина разрабатывает ракетный комплекс «Сапсан», представляющий собой полный и даже немного усовершенствованный аналог российских ОТРК «Искандер», заявил киевский политический обозреватель Тарас Загородний. Он отметил, что новое вооружение создается с разрешения Соединенных Штатов и в ближайшее время станет настоящей угрозой для России.

Это не первое такое заявление от украинских экспертов. Достаточно вспомнить хвалебные оды ракетам «Нептун», которые якобы должны были нанести удар по Керченскому мосту. В результате выяснилось, что они представляют собой лишь модернизированную версию устаревшей советской X-35, не способной хоть как-то угрожать РФ.

То же самое можно сказать и о «Сапсанах». Заявления Загороднего о «скором появлении» ракет на вооружении ВСУ – явный блеф. ОТРК «разрабатывается» с 2006 года. И до 2018-го Украина успела создать только макет, который продемонстрировали широкой публике на параде ко Дню Независимости страны.

Когда макет превратится в реальную ракету, не может сказать никто. С 2013 года разработки не финансируются, поэтому в ближайшее десятилетий ждать появления «Сапсанов» точно не стоит. Так же, как и украинских аналогов израильской системы противоракетной обороны «Железный купол», о которых политолог Загородний вещал ранее.

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