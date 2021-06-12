Дмитрий Кулеба, глава украинского внешнеполитического ведомства, отметил, что в Киеве не позволят заключить какие-либо договоренности, касающиеся Украины, без ее непосредственного участия.

Согласно его словам, новое «железное правило» Украины заключается в том, что страна не допустит, и не будет воспринимать никаких соглашений, которые были достигнуты в том или ином формате за ее спиной. Он добавил, что речь идет о принципиальной позиции, которая не будет нарушена.

Руководитель МИД Украины добавил, что именно поэтому он не придает никакого значения тому, о чем российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден будут говорить в рамках саммита в Швейцарии. Ранее появилась информация о том, что этим летом может состояться встреча между президентами США и Украины.