Кардиолог и диетолог Асият Хачирова рассказала, как пить кофе в жару, чтобы не нанести вреда своему организму.

Кофе, как отметила врач, в жаркую погоду пить можно, но нужно соблюдать ряд условий. Её слова передаёт радио Sputnik.

Так, Хачирова напомнила о том, что кофе влияет на ускорение вывода жидкости из организма, и это может привести к обезвоживанию. Поэтому она настоятельно рекомендует пить по стакану чистой воды на каждую чашку кофе.

Кроме того, диетолог рекомендует с осторожностью употреблять кофейные напитки. К примеру, кофе с апельсиновым соком является очень калорийным. Кофе вместе с энергетиком нагружает сердце, которое и так в условиях жары работает напряжённо.

Также Хачирова советует следить за своим состоянием при употреблении кофе. Если после очередной чашечки проявляется тахикардия, тревожность или беспокойство, кофе в этот день лучше больше не пить.

Недавно учёные установили, что регулярное употребление кофе снижает риск развития болезней печени. Для этого нужно выпивать в день 3-4 чашки кофе.