Политический эксперт Ростислав Ищенко сообщил, что российские моряки «сводят с ума» экипажи НАТО.

Как сообщается, в Чёрном море уже с 28 июня начинаются учения НАТО Sea Breeze. Некоторые корабли Альянса уже вошли в порты Украины. Так, сообщается об американском эсминце USS Laboon, британском эсминце HMS Defender, а также о нидерландском фрегате HNLMS Evertsen, который пока только вошёл в регион.

Над этими кораблями решили «подшутить» российские моряки. Так, они использовали навигационный сайт Marinetraffic и карту AIS. На этих ресурсах в режиме реального времени отображается местоположение всех судов в Мировом океане.

Благодаря действиям моряков, корабли НАТО неожиданно «оказались» в Севастополе и Керченском проливе. После этого они снова «вернулись» в Одессу. Как считает Ищенко, были задействован GPS-спуфинг, подающий ложный GPS-сигнал. Также эксперт отметил, что российские моряки подошли к этому с юмором, так как во время учений корабли НАТО собираются отрабатывать захват Крыма.

Недавно Ростислав Ищенко оценил вероятность нападения НАТО на Крым, Калининградскую область или Камчатку. По его словам, НАТО нет смысла атаковать отдельные регионы, и речь может идти только о полномасштабном противостоянии.