Ростислав Ищенко, политолог и обозреватель «России сегодня», отметил, что Североатлантический альянс не может атаковать только Крым, Калининградскую область или Камчатку, так как нет смысла ударять по отдельным областям.

Согласно словам эксперта, в случае вооруженного конфликта между РФ и НАТО речь не будет идти о нападении на один лишь Калининград, так как начнется полномасштабное противостояние. Однако он допустил, что война может начаться с провокационной атаки на этот западный российский регион.

Специалист также добавил, что ряд политических кланов в Соединенных Штатах, сражаясь за власть, решили уничтожить собственные демократические институты. Учитывая этот факт, нельзя исключать возможности, что для удержания власти они готовы даже начать вооруженный конфликт с РФ.