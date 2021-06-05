читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ростислав Ищенко, политолог и обозреватель «России сегодня», отметил, что Североатлантический альянс не может атаковать только Крым, Калининградскую область или Камчатку, так как нет смысла ударять по отдельным областям.

Согласно словам эксперта, в случае вооруженного конфликта между РФ и НАТО речь не будет идти о нападении на один лишь Калининград, так как начнется полномасштабное противостояние. Однако он допустил, что война может начаться с провокационной атаки на этот западный российский регион.

Специалист также добавил, что ряд политических кланов в Соединенных Штатах, сражаясь за власть, решили уничтожить собственные демократические институты. Учитывая этот факт, нельзя исключать возможности, что для удержания власти они готовы даже начать вооруженный конфликт с РФ.

Вам может понравиться

Россиян предупредили о возможной потере выплат на детей

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов предупредил россиян, которые имеют детей, что они могут лишиться некоторых положенных им выплат. Его предупреждение передаёт издание «Прайм». Согласно
  • Анна
  • 04.06.2021
  • читать 1 минуту

Россотрудничество перекладывает свою работу на россиян

Глава Россотрудничества Евгений Примаков озвучил позицию агентства относительно работы в Прибалтике. На полях Петербургского экономического форума журналисты газеты «Известия» пообщались с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. Одной из тем интервью стала

Япония разместит на авиабазе Комацу стелс-истребители F-35A с задачей противостоять Китаю и России

Министерство обороны Японии приняло решение разместить современный истребитель-невидимку F-35A на авиабазе ПВО Сил самообороны Комацу (в одноименном городе в префектуре Исикава). Об этом 2 июня сообщило японское информационное агентство Jiji
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |