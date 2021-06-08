В Москве 11 июня пройдёт финал конкурса «Мисс УИС», который проводится уже в шестой раз.

В конкурсе участвовало 86 сотрудниц ФСИН, из них было отобрано 12 конкурсанток. Им нужно будет принять участие в четырех испытаниях. Как отмечается, от Ульяновской области в финал прошла Юлия Осокина. Она является сотрудницей УФСИН региона, инспектором отдела кадров и работы с личным составом исправительной колонии №3.

Кроме того, на сайте ФСИН России 7 июня стартовало голосование, в котором пользователи Сети определят «Мисс интернет-голосование» среди 12 финалисток. В голосовании, как отмечается, принимается один голос в сутки с одного IP-адреса. Итоги голосования также будут подведены 11 июня в Москве.

Недавно в Госдуме предложили поменять критерии оценки участниц конкурсов красоты. Как было отмечено, ранее оценивалась естественная красота, сейчас же её у девушек почти не осталось.