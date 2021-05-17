Депутат Вера Ганзя, представляющая фракцию КПРФ, прокомментировала победу на конкурсе «Мисс Вселенная» мексиканки Андреа Месы и заявила, что подобные соревнования сейчас утратили актуальность и интерес.

Она пояснила, что раньше критерием оценки была естественная красота, подаренная девушкам самой природой. Сегодня все изменилось и далеко не в лучшую сторону.

«Наращённые части тела, на лице что-то нарощено, то есть естественной красоты как таковой у девушек, наверное, практически не остаётся», – заявила Ганзя.

Она также отметила, что даже если участие в конкурсе и принимают красивые от природы девушки, то они не побеждают, ибо система оценки уже изменилась.

По мнению депутата, на подобных конкурсах должны оцениваться не только внешняя, но и внутренняя красота, интеллект девушек. Но почему то в последние годы все смотрят только на внешность и совсем забывают, что красота духа важнее.