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Сегодняшняя встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна стать «знаком надежды» на стабилизацию ситуации в мире, заявил глава Бундестага Вольфганг Шойбле. Он также назвал ошибкой пренебрежительное отношение США к России в прошлом.

По словам Шойбле, Соединенные Штаты ранее называли Россию «региональной страной», хотя это крупная держава, пользующаяся в мире авторитетом. Поэтому с ней нужно постоянно вести сотрудничество на равных. Тогда будет гораздо проще находить ответы на вопросы, с которыми США и ЕС не в состоянии справиться самостоятельно. Это и климатические изменения, и терроризм, и борьба с нехваткой продовольствия.

Нынешняя встреча, по мнению Шойбле, должна продемонстрировать, что партнер Европы Джо Байден понимает свою ответственность за стабильность на международной арене и сумеет провести переговоры надлежащим образом.

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