В Кремле состоялась церемония вручения наград, приуроченная ко Дню России. В числе лауреатов Государственной премии оказались и создатели отечественной вакцины от коронавируса. На мероприятии выступил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург, который заявил, что армия российских ученых способна защитить от разного рода патогенов не только свою страну, но и весь мир.

По словам Гинцбурга, в России имеется собственная «армия охотников за микробами», которая отлично подготовлена и готова действовать максимально эффективно. В числе ее уникальных способностей – возможность разрабатывать «высокоточное оружие» против вирусов и бактерий.

Гинцбург также выразил благодарность президенту за стипендии создателям «Спутника V». Он отметил, что в скором времени возможно расширение перечня получателей грантов, так как в России подрастает поколение молодых ученых, способных справиться с решением любых задач.

Также на церемонии выступил заместитель главы ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, который отметил, что важную роль и в разработке, и в продвижении препарата «Спутник V» исполнил Фонд прямых инвестиций, привлеченный главой государства Владимиром Путиным.