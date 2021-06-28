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Врач-хирург, гепатолог и кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов сообщил, чем опасна сонливость днём. Его слова передаёт «Пятый канал».

Как заявил врач, если человек испытывает дневную сонливость и при этом страдает от бессонницы, это указывает на то, что с печенью имеются проблемы Слабость, вялость и усталость, как он сообщил, являются частым астеновегетативным синдромом.

Кроме того, на нелады с печенью укажут следующие признаки: тошнота, рвота, ощущение тяжести в области рёбер с правой стороны, пожелтевшие кожа и белки глаз.

Для того, чтобы печень была здоровой, Монахов рекомендует соблюдать средиземноморскую диету, а также употреблять омегу-3 и полинасыщенные жирные кислоты в нужном количестве. Кроме того, важно заниматься физическими нагрузками.

Недавно врач рассказала, почему использовать вентиляторы в жару опасно. Рекомендуется не использовать вентиляторы, если в помещении выше 30 градусов.

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