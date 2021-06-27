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Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова перечислила негативные последствия использования вентиляторов в сильную жару. Её слова передаёт издание «Доктор Питер».

Кочанова настоятельно советует не включать вентиляторы, если в помещении выше 30 градусов. Она объяснила это тем, что вентилятор начинает в этом случае гонять слишком тёплый воздух, а это приводит к обезвоживанию организма, а также к негативному влиянию на кожу и глаза человека, так как они начинают пересыхать. Поэтому желательно включать вентилятор в комнатах с влажным воздухом.

Обезвоживание способно привести к тепловому истощению и вызвать такие неприятные ощущения, как чувство жажды, слабость, головная боль и рвота. Кроме того, вентилятор поднимает пыль и разносит её по помещению, а это чревато приступами астмы или аллергии.

Недавно россиянам рассказали о способах охлаждения квартиры без кондиционера. Одним из способов является проведение влажной уборки.

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