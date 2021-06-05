читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Генерал ВСУ Сергей Кривонос, являющийся бывшим первым заместителем командующего Силами специальных операций, дал комментарий своему увольнению из армии Украины.

Кривонос высказался об этой ситуации в Facebook. Согласно его заявлению, он хотел служить государству, но прислуживать не будет и не умеет. Кроме того, Кривонос отметил, что эта ситуация стала для него началом нового этапа борьбы, которая направлена на беспорядки, имеющиеся не только в армии, но и в стране.

Как отмечается, ранее Кривонос уже несколько раз критиковал власти Украины. В частности, он выступал против мобилизации всего населения, и мужчин, и женщин, для того, чтобы готовиться к войне с Россией. После этого Зеленский снял его с должности заместителя секретаря СНБО.

Недавно Сергей Кривонос рассказал, что в первые годы конфликта на Донбассе Украина использовала старую артиллерийскую технику. Из-за этого точность попадания была “плюс-минус километр”.

Вам может понравиться

В NI рассказали о преимуществах российского “летающего танка” Су-25

Во времена холодной войны США и Россия разработали штурмовики A-10 и Су-25 для молниеносных атак на бронетехнику и живую силу противника. Американский самолет в 2022 году отправится в утиль, а

Киев привлек на Донбасс боевиков-экстремистов и иностранных инструкторов

В 16-й мотопехотный батальон 58-й бригады ВСУ прибыли представители организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) для прохождения службы. Пока они ожидают распределения по позициям. Издание «Русская весна»

Эсминец ВМС Франции Forbin сбил сверхзвуковую ракету на учениях “Грозный щит”

На учениях «Грозный щит», которые проводит американский Шестой флот, зафиксирован перехват сверхзвуковой цели. Отличился французский эсминец Forbin, который использовал зенитную ракету Aster 30. Журналисты издания Naval Today, которые внимательно наблюдают
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |