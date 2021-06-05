Генерал ВСУ Сергей Кривонос, являющийся бывшим первым заместителем командующего Силами специальных операций, дал комментарий своему увольнению из армии Украины.

Кривонос высказался об этой ситуации в Facebook. Согласно его заявлению, он хотел служить государству, но прислуживать не будет и не умеет. Кроме того, Кривонос отметил, что эта ситуация стала для него началом нового этапа борьбы, которая направлена на беспорядки, имеющиеся не только в армии, но и в стране.

Как отмечается, ранее Кривонос уже несколько раз критиковал власти Украины. В частности, он выступал против мобилизации всего населения, и мужчин, и женщин, для того, чтобы готовиться к войне с Россией. После этого Зеленский снял его с должности заместителя секретаря СНБО.

Недавно Сергей Кривонос рассказал, что в первые годы конфликта на Донбассе Украина использовала старую артиллерийскую технику. Из-за этого точность попадания была “плюс-минус километр”.