В первые годы конфликта на Донбассе Киев использовал такие старые и изношенные артиллерийские установки, что ВСУ были вынуждены стрелять с точностью «плюс-минус километр». Стертые до основания каналы стволов просто не давали возможности попадать по целям, заявил генерал Сергей Кривонос на круглом столе во Львове.

Это мероприятие было посвящено любимой украинской теме – «деоккупации» Донбасса и Львова. Кривонос в своем выступлении отметил, что на учениях в 2012–2013 годах, которые проводились почти ежедневно, практически «в пустоту» выстреливались тысячи артиллерийских снарядов. Эти стрельбы генерал называет «тихой диверсией».

Напомним, что Кривонос, ранее занимавший должность в Совете нацбезопасности и обороны Украины, объяснил причину увольнения 70 тысяч военнослужащих украинской армии. Он заявил, что бойцы рвутся воевать, но из-за перемирия делать этого не могут. Поэтому разочаровываются и уходят на гражданку.