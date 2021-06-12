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Украина должна работать над созданием собственного вооружения, а не надеяться на поставки НАТО, уверен экс-начальник Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко. Он заявил, что когда у Киева появятся отечественные ракеты, способные «долететь до Урала», страна будет чувствовать себя гораздо спокойнее.

Генерал также отметил, что ракеты должны быть именно украинскими, а не западными, так как зависимость от поставок рано или поздно может привести к проблемам.

Романенко напомнил, что для Украины все еще действуют ограничения, прописанные в Договоре о вооружении средней и малой дальности. Но в связи с тем, что и Соединенные Штаты, и Россия давно из этого соглашения вышли, лимиты в скором времени могут быть сняты и для Киева. Тогда он сможет развернуться в сфере производства новых ракет.

Пока своими силами Украине удалось создать лишь противокорабельную ракету «Нептун», которая на поверку оказалась модернизированным советским комплексом X-35, не представляющим для России никакой угрозы.

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