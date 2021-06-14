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Шоумена Гарика Харламова недавно заметили на публике в компании новой возлюбленной.

Согласно информации издания StarHit, Харламов посетил матч сборной России против сборной Бельгии. Компанию ему составила актриса Екатерина Ковальчук, которую уже давно подозревают в романе с юмористом. Как отмечается, пара находилась в обычной зоне для болельщиков.

В соцсетях ни Харламов, ни Ковальчук не поделились совместными фотографиями, однако они выложили Stories в Instagram во время матча и после него. Судя по одинаковым ракурсам, находились они определённо вместе.

Многие пользователи Сети отмечают, что Ковальчук очень похожа Кристину Асмус, с которой Харламов встречался ранее. Некоторые даже называют её копией Асмус.

Ранее мы сообщали, что Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук были замечены вместе на отдыхе. Совместных кадров они не выкладывали, но поделились фотографиями из одного отеля.

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