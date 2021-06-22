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Датчики, установленные на беспилотники, помогут Соединенным Штатам своевременно устранить угрозы, исходящие от гиперзвуковых ракет России. Американское издание The National Interest сообщает, что Пентагон оценил опасность этого вида вооружения и уже напряженно работает над создание оружия против него.

Автор публикации Питер Сучиу поясняет, что главная особенность гиперзвуковых ракет – это огромная скорость, достигающая 9–10 чисел Маха. Именно из-за нее боеприпасы невозможно перехватить. В отдельных случаях системы ПРО даже не среагируют на него.

Однако Пентагону удалось найти решение этой проблемы. Он намеревается разработать дроны, которые будут базироваться на боевых кораблях, практически постоянно находящихся неподалеку от российских границ. Беспилотники оснастят датчиком для обнаружения гиперзвуковых ракет. Благодаря этому США получат информацию о запуске боеприпаса сразу же после старта и выиграют время.

Для разработки датчика требуются данные о траектории полета гиперзвуковой ракеты. Именно поэтому США будут внимательно следить за грядущими испытаниями. После создания системы, своевременно предупреждающей о пуске снаряда, конструкторы займутся вооружением, способным сбивать «Цирконы» и «Авангарды».

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